В России заявили об окончании золотого времени для застройщиков

Замглавы Минстроя Стасишин: золотое время для застройщиков в России закончилось

Золотое время для застройщиков в России закончилось. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова приводит Frank media.

По словам представителя властей, наступил момент, когда строительные компании должны помочь государству.

«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть. Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — объявил он.

В ходе участия в дискуссии «Год семьи: итоги в недвижимости» в рамках Domclick Digital Forum Стасишин заявил, что Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако говорить о новых мерах поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции преждевременно.

«Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции. И от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ней подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают на территории нашей страны», — цитирует Стасишина «Интерфакс».

Существующие меры поддержки уже максимальны — в ведомстве лишь будут следить за тем, чтобы жилье максимально оставалось доступным гражданам.

«Мы просто тогда смогли бы направить тот колоссальнейший объем бюджетных средств, который сегодня тратится государством на субсидирование такой ипотеки, на инфраструктуру, на оптимизацию инвестиционной себестоимости застройщиков», — пояснил Стасишин.

Ранее замглавы Минстроя предположил, что в 2025 году продажи новостроек в России снизятся. По его словам, с учетом «сумасшедшей» динамики продаж квартир в первом полугодии 2024 года, уже сейчас продажи упали на 20 процентов. В следующем году показатель сократится еще сильнее, особенно тихим станет март.