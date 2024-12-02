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12:13, 2 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе предотвратили серию терактов

Shot: в Дагестане предотвратили серию терактов сторонниками ИГ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ИЦ НАК / ТАСС

Сотрудники силовых структур предотвратили серию терактов в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Всего было задержано пятеро человек. Все они являются сторонниками ИГ (ИГИЛ, группировка признана террористической и запрещена в России).

По данным канала, группу, которая планировала совершение терактов на территории региона, организовал 34-летний Ялимхан. Самому младшему из злоумышленников — 19 лет. Для реализации задуманного сторонники ИГ приобрели тонну аммиачной селитры и других компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ. Их тайник в Кизлярском районе обнаружили силовики.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Рыбинске задержали двоих подростков, которые за 20 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование.

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