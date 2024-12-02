69-я параллель
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15:41, 2 декабря 202469-я параллель

В российском регионе решили пощадить детей из-за пропавшего солнца

В школах Мурманской области из-за полярной ночи ввели облегченный режим учебы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В школах Мурманской области из-за начавшейся 2 декабря полярной ночи ввели облегченный режим учебы. О решении «щадить» школьников сообщает «Российская газета».

По информации издания, из-за пропавшего за горизонтом Солнца министерство образования и науки региона постановило начинать учебный день в 8:30 вместо 08:00. Кроме того, детям с первого по седьмой классы решили не давать домашнего задания на выходные.

Такой «щадящий режим» продлится с 1 декабря по 1 марта. Полярная ночь в регионе продлится 40 дней — до 10 января включительно.

Ранее в Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах. Как заявила депутат Яна Лантратова, программа обучения зачастую ориентирована исключительно на академические достижения и не учитывает вопросы физического и эмоционального благополучия школьников.

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