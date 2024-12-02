В российском регионе суд освободил охотившихся на краснокнижных оленей браконьеров

На Сахалине суд освободил браконьеров, убивших краснокнижных оленей

На Сахалине суд освободил браконьеров, которые охотились на краснокнижных оленей. Об этом сообщает РБК.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 258 («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2023 года они расправились с 26 северными оленями, которые занесены в Красную книгу. В январе 2024 года суд приговорил Алексея Василенко к 11 месяцам, Александра Смирнова — к одному году, Николая Гродовского — к шести месяцам колонии-поселения, а Артем Шишкин получил шесть месяцев лишения свободы условно.

Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Охинский городской прокурор также подал апелляционное представление, в котором попросил назначить каждому из браконьеров по три года лишения свободы в колонии-поселении.

Сахалинский областной суд оставил приговоры осужденным без изменений. Но зачел время запрета определенных действий Алексею Василенко и Александру Смирнов как срок отбывания наказания в колонии-поселении. В соответствии с этим срок их наказания по такой схеме уже закончились и суд постановил освободить их.

Ранее сообщалось, что в России осудят иностранцев за незаконный оборот рогов сайгака.