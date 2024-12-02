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18:49, 2 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе суд освободил охотившихся на краснокнижных оленей браконьеров

На Сахалине суд освободил браконьеров, убивших краснокнижных оленей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Сахалине суд освободил браконьеров, которые охотились на краснокнижных оленей. Об этом сообщает РБК.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 258 («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2023 года они расправились с 26 северными оленями, которые занесены в Красную книгу. В январе 2024 года суд приговорил Алексея Василенко к 11 месяцам, Александра Смирнова — к одному году, Николая Гродовского — к шести месяцам колонии-поселения, а Артем Шишкин получил шесть месяцев лишения свободы условно.

Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Охинский городской прокурор также подал апелляционное представление, в котором попросил назначить каждому из браконьеров по три года лишения свободы в колонии-поселении.

Сахалинский областной суд оставил приговоры осужденным без изменений. Но зачел время запрета определенных действий Алексею Василенко и Александру Смирнов как срок отбывания наказания в колонии-поселении. В соответствии с этим срок их наказания по такой схеме уже закончились и суд постановил освободить их.

Ранее сообщалось, что в России осудят иностранцев за незаконный оборот рогов сайгака.

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