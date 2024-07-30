В России осудят иностранцев за незаконный оборот рогов сайгака

Во Владивостоке будут судить иностранцев за незаконный оборот рогов сайгака

Во Владивостоке суд рассмотрит дело в отношении двух иностранцев о незаконном обороте рогов сайгака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года мужчины незаконно приобрели в селе Михайлова за полмиллиона рублей 1,8 тысячи рогов сайгака. Это животное принадлежит к видам, занесенным в Красную книгу. Они привезли рога во Владивосток. Там иностранцев задержали правоохранители.

Возбуждено дело по части 3 статьи 258 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Обвиняемые находятся в СИЗО. Им грозит до восьми лет колонии.

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