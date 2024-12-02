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09:52, 2 декабря 2024Мир

В США потребовали от Трампа отменить санкции

Экс-разведчик Риттер: Трампу стоит отменить санкции на фоне своих угроз БРИКС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу стоит отменить санкции на фоне своих угроз в адрес БРИКС. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.

«Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции», — написал военный аналитик.

Риттер также добавил, что Соединенные Штаты должны передать замороженные активы всем странам, которые находятся под экономическими ограничениями, и вернуть их к платежной системе SWIFT. По его словам, это сделает продвигаемую Вашингтоном систему торговли более привлекательной.

Ранее Риттер заявил, что страны НАТО, обладая слабой оборонной промышленностью и испытывая финансовые трудности, лишь приближают катастрофу в попытке угнаться за военным потенциалом России. Военный эксперт также подчеркнул, что стремление западных стран является «рецептом катастрофы».

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