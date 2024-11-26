В США предупредили о грядущей катастрофе из-за попытки НАТО «угнаться за Россией»

Отставной разведчик Риттер: НАТО приближает катастрофу в попытке угнаться за РФ

Страны НАТО, обладая слабой оборонной промышленностью и испытывая финансовые трудности, лишь приближают катастрофу в попытке угнаться за военным потенциалом России. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал отставной разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«НАТО пытается угнаться с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью», — сказал бывший военный, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о необходимости нанесения превентивных ударов по России.

Риттер также подчеркнул, что стремление западных стран является «рецептом катастрофы».

Ранее Риттер обвинил администрацию президента США Джо Байдена в нежелании слышать голоса американских граждан, не желающих разжигания ядерной войны.