Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 26 ноября 2024Мир

В США предупредили о грядущей катастрофе из-за попытки НАТО «угнаться за Россией»

Отставной разведчик Риттер: НАТО приближает катастрофу в попытке угнаться за РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО, обладая слабой оборонной промышленностью и испытывая финансовые трудности, лишь приближают катастрофу в попытке угнаться за военным потенциалом России. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал отставной разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«НАТО пытается угнаться с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью», — сказал бывший военный, комментируя заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о необходимости нанесения превентивных ударов по России.

Риттер также подчеркнул, что стремление западных стран является «рецептом катастрофы».

Ранее Риттер обвинил администрацию президента США Джо Байдена в нежелании слышать голоса американских граждан, не желающих разжигания ядерной войны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      Тысячи протестующих пакистанцев прорвали баррикады вокруг столицы и столкнулись с полицией

      Стало известно о последствиях штормового ветра во Владивостоке

      В ЕС назвали помощь Украине недостаточной для изменения ситуации на поле боя

      Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

      Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      В Кремле выразили беспокойство из-за продолжения эскалации уходящей администрацией Байдена

      В Кремле пообещали сообщить о решении по исключению «Талибана» из списка террористов

      Россиянам назвали простые правила профилактики инфаркта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше