В США обвинили Байдена в разжигании ядерной войны

Риттер: администрация Байдена перестала слышать голоса граждан США

Администрация президента США Джо Байдена перестала слышать голоса американских граждан, которые не хотят разжигания ядерной войны. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Байден серьезно заблуждается, если думает, что существует такое понятие, как «ограниченный обмен ядерными ударами». Он отметил, что американцы должны показать властям, что подобная политика «в ущерб всем» является «неприемлемой».

«Как только ядерное оружие будет выпущено, оно выйдет из-под контроля через 72 минуты после первого взрыва. Мы все мертвы», — предупредил Риттер.

Ранее Риттер заявил, что Байден может ядерную войну до инаугурации Дональда Трампа. «Камала [Харрис] втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо втянет нас в нее до 20 января 2025 года», — сказал он.