В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

Forbes: 155 механизированной бригаде ВСУ, обученной в Европе, не хватает дронов

155-ая механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернувшаяся после обучения из Европы, может столкнуться с дефицитом дронов. Об этом пишет обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Автор материала подчеркнул, что бригада ВСУ проходила подготовку в Польше и Франции на протяжении трех месяцев. Экс добавил, что подразделение вооружено лучше, чем многие другие новые бригады украинской армии.

«Но это не значит, что 155-я механизированная бригада готова к бою. Возможно, ей не хватает критически важного оборудования», — указал на проблему бригады журналист из США. Сославшись на украинского эксперта Юрия Бутусова, Экс отметил, что бригаде может недоставать беспилотников и антидроновых глушилок

Ранее Экс заявил, что ВСУ готовятся к наступлению российских войск под Курском. По его словам, украинская армия будет использовать бронемашины Stryker в случае продвижения России.