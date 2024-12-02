Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

Forbes: 155 механизированной бригаде ВСУ, обученной в Европе, не хватает дронов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reuters

155-ая механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернувшаяся после обучения из Европы, может столкнуться с дефицитом дронов. Об этом пишет обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Автор материала подчеркнул, что бригада ВСУ проходила подготовку в Польше и Франции на протяжении трех месяцев. Экс добавил, что подразделение вооружено лучше, чем многие другие новые бригады украинской армии.

«Но это не значит, что 155-я механизированная бригада готова к бою. Возможно, ей не хватает критически важного оборудования», — указал на проблему бригады журналист из США. Сославшись на украинского эксперта Юрия Бутусова, Экс отметил, что бригаде может недоставать беспилотников и антидроновых глушилок

Ранее Экс заявил, что ВСУ готовятся к наступлению российских войск под Курском. По его словам, украинская армия будет использовать бронемашины Stryker в случае продвижения России.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      Задержание ФСБ россиянина за участие в террористической организации попало на видео

      Названы самые частые причины увольнений

      В Кремле заявили о росте недовольства Зеленским на Украине

      Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

      «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

      Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

      Доля Windows 11 неожиданно упала

      В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

      В Госдуме высказались о возможных переговорах России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше