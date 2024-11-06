В США заявили о подготовке ВСУ к наступлению России под Курском

Forbes: Украина будет использовать Stryker при наступлении России под Курском

Украина будет использовать бронемашины Stryker при российском наступлении под Курском. Об этом заявило американское издание Forbes.

Как заявил автор материала, обозреватель Дэвид Экс, нет никаких причин считать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут использовать Stryker при наступлении Российской армии под Курском.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — отметил он.

Автор материала также указал на нехватку людей в рядах ВСУ. По его мнению, если украинское Минобороны не решит кадровый кризис, то бронемашины будут единственной помощью ВСУ, которая поступит под Курск.

Ранее сообщалось, что Экс предрек крах обороны ВСУ в Донбассе. Он также отметил, что попытки Украины добиться переброски российских войск в Курскую область, чтобы ВСУ смогли нанести удар в Донбассе, не удались.