Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:43, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о подготовке ВСУ к наступлению России под Курском

Forbes: Украина будет использовать Stryker при наступлении России под Курском
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Украина будет использовать бронемашины Stryker при российском наступлении под Курском. Об этом заявило американское издание Forbes.

Как заявил автор материала, обозреватель Дэвид Экс, нет никаких причин считать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут использовать Stryker при наступлении Российской армии под Курском.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — отметил он.

Автор материала также указал на нехватку людей в рядах ВСУ. По его мнению, если украинское Минобороны не решит кадровый кризис, то бронемашины будут единственной помощью ВСУ, которая поступит под Курск.

Ранее сообщалось, что Экс предрек крах обороны ВСУ в Донбассе. Он также отметил, что попытки Украины добиться переброски российских войск в Курскую область, чтобы ВСУ смогли нанести удар в Донбассе, не удались.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США Трампа объявили новым президентом

      Стало известно об уничтожении второго беспилотника в Дагестане

      Российские следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

      В российском регионе увеличили выплату за отправку на СВО

      США проведет испытание гиперзвуковой ядерной ракеты

      Симоньян предрекла Трампу победу на выборах президента США

      Футболистов и гендиректора «Спартака» внесли в базу «Миротворец»

      Первый иностранный лидер поздравил Трампа с победой

      Россиянин получил 15-летний срок за насилие над малолетней дочерью и ее подругой

      В США заявили о подготовке ВСУ к наступлению России под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше