В США заявили о плане Байдена помиловать своего сына заранее

TMZ: Байден заранее придумал план о помиловании своего сына Хантера

Президент США Джо Байден заранее придумал план о помиловании своего сына Хантера Байдена, в связи с чем тот признал свою вину. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

«Наши источники — опять же, имеющие непосредственную информацию — сообщили, что, когда был вынесен обвинительный приговор, это было сделано с пониманием того, что президент Байден его помилует», — приводит портал данные собеседников.

При этом авторы материала подчеркнули, что решение Хантера Байдена в сентябре признать себя виновным стало удивлением для его адвокатов. В частности, они исходили из того, что сын американского лидера может продолжить судебные баталии и добиться оправдательного приговора.

Указ о помиловании своего сына Хантера Байден подписал вечером 1 декабря. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что пообещал не вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции США.