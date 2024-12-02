В Японии поймали забравшегося в супермаркет медведя

NHK: в Аките на третьи сутки поймали медведя, забравшегося в супермаркет

В городе Акита на третьи сутки поисков стражи порядка поймали медведя, забравшегося в супермаркет. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Инцидент произошел 30 ноября. Медведь проник в один из торговых центров и напал на сотрудника. Мужчина получил травмы, однако смог защититься от хищника.

На поиски млекопитающего были брошены полицейские и экстренные службы. Поймать медведя удалось благодаря сети сенсорных ловушек, которые расставили на территории супермаркета.

Подчеркивается, что за последний месяц медведи несколько раз появлялись в черте города.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 75-летний житель провинции Прачинбури наткнулся у реки на агрессивного гималайского медведя и сумел отбиться от него.