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04:51, 2 декабря 2024Мир

В Японии поймали забравшегося в супермаркет медведя

NHK: в Аките на третьи сутки поймали медведя, забравшегося в супермаркет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В городе Акита на третьи сутки поисков стражи порядка поймали медведя, забравшегося в супермаркет. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Инцидент произошел 30 ноября. Медведь проник в один из торговых центров и напал на сотрудника. Мужчина получил травмы, однако смог защититься от хищника.
На поиски млекопитающего были брошены полицейские и экстренные службы. Поймать медведя удалось благодаря сети сенсорных ловушек, которые расставили на территории супермаркета.

Подчеркивается, что за последний месяц медведи несколько раз появлялись в черте города.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 75-летний житель провинции Прачинбури наткнулся у реки на агрессивного гималайского медведя и сумел отбиться от него.

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