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13:22, 2 декабря 2024Ценности

Валя Карнавал показала последствия участия в ледовом шоу

Валя Карнавал показала синяки и царапины на теле после участия в ледовом шоу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала негативные последствия участия в ледовом шоу «Ледниковый период». Снимок опубликован в ее Telegram-канале.

23-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлены ее ноги. На размещенном кадре видно, что тело инфлюэнсера покрывают синяки и царапины. По словам Карнавал, так ее ноги выглядят после тренировок для нового сезона шоу, в котором она выступает в паре с олимпийским призером Никитой Кацалаповым.

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Карнавал регулярно делится видео с тренировок в своих соцсетях.

В октябре Валя Карнавал поделилась фото в облегающем нюдовом комбинезоне с шортами.

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