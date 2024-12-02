Валя Карнавал показала последствия участия в ледовом шоу

Валя Карнавал показала синяки и царапины на теле после участия в ледовом шоу

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала негативные последствия участия в ледовом шоу «Ледниковый период». Снимок опубликован в ее Telegram-канале.

23-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлены ее ноги. На размещенном кадре видно, что тело инфлюэнсера покрывают синяки и царапины. По словам Карнавал, так ее ноги выглядят после тренировок для нового сезона шоу, в котором она выступает в паре с олимпийским призером Никитой Кацалаповым.

Карнавал регулярно делится видео с тренировок в своих соцсетях.

В октябре Валя Карнавал поделилась фото в облегающем нюдовом комбинезоне с шортами.