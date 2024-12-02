Вблизи Млечного Пути обнаружили космическую пустоту

Международная группа ученых подтвердили существование крупной космической пустоты вблизи Млечного Пути, известной как пустота KBC. Это открытие может пролить свет на одну из самых сложных проблем современной космологии — так называемое напряжение Хаббла. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
Пустота KBC представляет собой область пространства с плотностью материи примерно на 20 процентов ниже средней, простирающуюся на расстояние около миллиарда световых лет. Это отклонение от плотности влияет на движение материи, создавая пекулярные скорости, которые добавляются к эффекту космического расширения. Такие скорости вызывают дополнительное красное смещение, что может объяснить расхождения в определении постоянной Хаббла (H0) различными методами.
Для анализа исследователи использовали модель локальной пустоты, которая описывает движение материи внутри этой области. Расчеты основывались на наблюдениях скоростей галактик вдоль линии зрения и данных о среднем движении материи в пределах сфер разного радиуса. При этом удалось подобрать параметры, обеспечивающие хорошее совпадение модели с наблюдениями.
Результаты показали, что объемный поток материи в пределах пустоты KBC значительно превышает предсказания стандартной космологической модели ΛCDM. При радиусе около миллиарда световых лет наблюдаемая скорость движения материи в четыре раза выше ожидаемой, что указывает на возможные проблемы с применением ΛCDM на больших масштабах.
Исследователи также проанализировали барионные акустические колебания (BAO), представляющие собой стандартную линейку в космологии. Они обнаружили, что масштаб этих колебаний вблизи пустоты слегка искажен из-за пекулярных скоростей, связанных с оттоком материи из разреженной области. Это подтверждается накопленными данными о распределении галактик за последние два десятилетия.
Открытие подчеркивает ограниченность стандартной модели космологии в объяснении крупных структур Вселенной. Ученые предполагают, что дальнейшее исследование пустоты KBC и ее влияния на измерения H0 может помочь преодолеть кризис в современной космологии и уточнить историю расширения Вселенной.