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07:02, 2 декабря 2024Забота о себе

Велосипедистам подсказали способы защитить гениталии

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Существует несколько проверенных способов снизить риск проблем с эрекцией, которые могут возникать из-за длительной езды на велосипеде, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Их эксперт раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего Соколова посоветовала ответственно подойти к выбору велосипедного седла. Эргономичные варианты с анатомическими выемками и мягкими вставками помогут снизить давление на промежность, а значит, сведут к минимуму риск побочных эффектов от длительной езды.

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Не менее важно, по словам сексолога, корректно настроить высоту и угол наклона седла, чтобы минимизировать давление на чувствительные зоны. При правильной настройке этих параметров ноги должны быть слегка согнутыми в коленях при нижнем положении педали, объяснила она.

Чтобы избежать онемения и других негативных последствий катания на велосипеде на гениталии, стоит делать паузы во время длительных поездок, вставать на педали, чтобы снизить давление на промежность и улучшить кровообращение. Также стоит использовать специальные велошорты с мягкими подкладками из дышащих материалов. Они помогают равномерно распределить давление и снизить дискомфорт

Милана Соколовасексолог

В заключение специалистка призвала не игнорировать онемение, покалывание или другие неприятные ощущения в области половых органов после езды на велосипеде. Эти симптомы могут быть ранним признаком того, что велосипедная посадка или оборудование требуют корректировки. Если проблемы продолжаются, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить более серьезные проблемы со здоровьем, подытожила сексолог.

Ранее Милана Соколова оценила безопасность велосипедов для эрекции. По ее словам, случаи, когда любители велосипедов сталкиваются с неожиданным онемением половых органов и нарушениями эрекции, нередки.

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