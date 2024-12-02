Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

В небе над Якутией заметили вереницу светящихся спутников Маска

Вереницу загадочных светящихся шаров заметили в небе над Якутией, объекты попали на видео. Кадры публикует портал ЯСИА.

На выложенных кадрах видна «процессия» из летящих над регионом ровной линией шаров — на кадрах их не менее сорока.

Замдиректора Института космофизических исследований и аэрономии РАН Семен Николашкин сообщил порталу, что шары — это спутники Starlink Илона Маска, в чью задачу входит обеспечение интернета по всему миру.

Ранее жителей Якутии предупредили об опасности из-за падения фрагментов ракеты.