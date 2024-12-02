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22:15, 2 декабря 2024Мир

ВКС России и сирийская армия нанесли удары по террористам в Сирии

ВКС РФ и сирийская армия за сутки ликвидировали не менее ста террористов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк рассказал, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) совместно с сирийскими военными за прошедшие сутки ликвидировали не менее ста террористов, сообщает ТАСС.

«Сирийская арабская армия при содействии ВКС России продолжает операцию по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо», — заявил он.

По его словам, ракетно-бомбовые удары наносились по местам скопления живой силы и техники, опорным пунктам, складам с боеприпасами, позициям реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также пунктам управления противника. Игнасюк уточнил, что в общей сложности было уничтожено более ста боевиков.

Ранее стало известно, что украинские специалисты в сопровождении террористов из движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) были замечены в сирийском научном центре. Их видели в здании научно-исследовательского центра в городе Сфира, а также в одном из юго-западных районов города Алеппо неподалеку от здания местной военно-инженерной академии.

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