Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 2 декабря 2024Мир

Во Франции назвали отставку Макрона вопросом на ближайшие месяцы

BFMTV: отставка правительства Франции поднимет вопрос об отставке Макрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Отставка действующего правительства Франции в результате голосования о вотуме недоверия поднимет вопрос об импичменте французского президента Эммануэля Макрона с его дальнейшей отставкой. Об этом в эфире рассказали политические комментаторы французского телеканала BFMTV.

«Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы», — заявил один из экспертов.

Как указал другой комментатор, Французская Республика «должна предстать во всем блеске» во время долгожданной церемонии открытия парижского католического собора Нотр-Дам-де-Пари, в то время как Макрон будет присутствовать на празднике с уходящим в отставку премьер-министром Мишелем Барнье.

Материалы по теме:
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
23 ноября 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
7 февраля 2022

«На деле образ Франции катастрофичен», — заключил он.

Ранее левая партия «Непокорившаяся Франция», Социалистическая партия Франции и Французская коммунистическая партия заявили о планах выдвинуть вотум недоверия действующему главе французского правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

      Российский посол заявил о риске опасных инцидентов из-за НАТО в Арктике

      Боевики захватили как минимум два танка Т-90А сирийской армии

      В Грузии спецназ начал разгонять оппозиционный митинг

      Завершены летные испытания космического комплекса «Метеор-3М»

      В НАТО прокомментировали вопрос отправки войск на Украину

      Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

      Секс-работницы одной европейской страны добились права на пенсию и декретный отпуск

      Шольц заявил о специальном послании для Путина по Украине

      Арестованный по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса России попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше