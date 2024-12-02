Во Франции назвали отставку Макрона вопросом на ближайшие месяцы

BFMTV: отставка правительства Франции поднимет вопрос об отставке Макрона

Отставка действующего правительства Франции в результате голосования о вотуме недоверия поднимет вопрос об импичменте французского президента Эммануэля Макрона с его дальнейшей отставкой. Об этом в эфире рассказали политические комментаторы французского телеканала BFMTV.

«Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы», — заявил один из экспертов.

Как указал другой комментатор, Французская Республика «должна предстать во всем блеске» во время долгожданной церемонии открытия парижского католического собора Нотр-Дам-де-Пари, в то время как Макрон будет присутствовать на празднике с уходящим в отставку премьер-министром Мишелем Барнье.

«На деле образ Франции катастрофичен», — заключил он.

Ранее левая партия «Непокорившаяся Франция», Социалистическая партия Франции и Французская коммунистическая партия заявили о планах выдвинуть вотум недоверия действующему главе французского правительства.