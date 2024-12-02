Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 2 декабря 2024Забота о себе

Врач призвал не игнорировать скрытые симптомы рака полости рта

Wales Online: при раке полости рта могут появиться проблемы с речью и глотанием
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Рак полости рта встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. Консультант по вопросам стоматологического общественного здравоохранения в Public Health Wales доктор Пол Броклхерст призвал не игнорировать скрытые симптомы этого заболевания в комментарии изданию Wales Online.

Сообщается, что признаки рака полости рта можно ошибочно принять за другие проблемы во рту — например, за язвы или кандидоз. Однако при этом онкологическом заболевании появляются незаживающие язвы, красные или белые пятна, комки во рту или на губе, боль во рту. Также могут возникнуть проблемы с глотанием и речью, охриплость голоса, ощущение комка в горле и немотивированное похудение.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

«Как и в случае со всеми видами рака, ранняя диагностика дает больше шансов на выздоровление. Если кто-то замечает один из этих признаков, необходимо обратиться либо к стоматологу, либо к терапевту. Также важно посещать плановые осмотры у стоматологов, поскольку они знают, как определить ранние признаки рака полости рта», — прокомментировал Броклхерст.

Ранее стала известна история 81-летнего Леса Мэтьюза, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Карикатура на тему демократии». Байден помиловал своего сына по двум делам. Как он это объяснил?

      В США заявили о плане Байдена помиловать своего сына заранее

      Предложена новая гипотеза о появлении темной материи

      Премьер Грузии допустил запрет оппозиционных партий

      Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командования

      Назван простой способ оценить уровень старения организма

      Евросоюзу предложили стратегию «Европа прежде всего»

      НАТО отработает быструю переброску сил в Эстонию

      Россиянам назвали способы купить квартиру без ипотеки

      Летевший в Таиланд российский самолет с 300 пассажирами совершил аварийную посадку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше