Врач призвал не игнорировать скрытые симптомы рака полости рта

Wales Online: при раке полости рта могут появиться проблемы с речью и глотанием

Рак полости рта встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. Консультант по вопросам стоматологического общественного здравоохранения в Public Health Wales доктор Пол Броклхерст призвал не игнорировать скрытые симптомы этого заболевания в комментарии изданию Wales Online.

Сообщается, что признаки рака полости рта можно ошибочно принять за другие проблемы во рту — например, за язвы или кандидоз. Однако при этом онкологическом заболевании появляются незаживающие язвы, красные или белые пятна, комки во рту или на губе, боль во рту. Также могут возникнуть проблемы с глотанием и речью, охриплость голоса, ощущение комка в горле и немотивированное похудение.

«Как и в случае со всеми видами рака, ранняя диагностика дает больше шансов на выздоровление. Если кто-то замечает один из этих признаков, необходимо обратиться либо к стоматологу, либо к терапевту. Также важно посещать плановые осмотры у стоматологов, поскольку они знают, как определить ранние признаки рака полости рта», — прокомментировал Броклхерст.

Ранее стала известна история 81-летнего Леса Мэтьюза, который выжил после трех видов рака. Мужчина уверен, что его смогли вылечить только благодаря ранней диагностике.