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10:34, 28 ноября 2024Забота о себе

81-летний мужчина трижды болел раком и остался жив

Echo: мужчина с тремя видами рака выжил благодаря ранней диагностике
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Duet PandG / Shutterstock / Fotodom

81-летний житель Великобритании по имени Лес Мэтьюз рассказал, что у него трижды обнаруживали рак, однако он остался жив. Историю мужчины опубликовало издание Echo.

Впервые Мэтьюз заболел раком в 1993 году. Тогда он обнаружил язву во рту, которая не заживала несколько недель. Родные настояли, чтобы он отправился к врачу, и биопсия языка показала рак. «Вскоре мне провели операцию, во время которой удалили внушительную часть языка», — вспомнил Мэтьюз.

В 2005 году у мужчины диагностировали рак простаты. В этот раз он обратился за медицинской помощью сразу, как заметил пятна крови на нижнем белье. Мэтьюзу удалили опухоль, ему также провели курс лучевой терапии. В третий раз британец заболел раком в 2018 году. Тогда он обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие и кашель с кровью. Обследование выявило у него рак легких.

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Мужчина считает, что ему удалось вылечиться, так как он своевременно обращался к врачам. «Каждый раз мне везло. Рак обнаруживали на ранней стадии. Я каждый раз сразу же реагировал на симптомы, и это окупилось. С прошлого года у меня нет рака, но у меня нет половины легкого и части языка», — рассказал британец.

Ранее диетолог Регина Ахуньянова перечислила основные факторы риска рака. По ее словам, вероятность заболеть увеличивается у людей с ожирением и тех, кто любит красное мясо и ультрапереработанные продукты.

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