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12:31, 27 ноября 2024Забота о себе

Диетолог перечислила главные факторы риска рака

Диетолог Ахуньянова назвала неправильное питание и ожирение факторами риска рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hexandcube / Unsplash

Терапевт, диетолог Регина Ахуньянова назвала неправильное питание и ожирение главными факторами риска развития многих видов рака. Об этом доктор рассказала во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что в некоторых случаях рак развивается даже у людей, ведущих здоровый образ жизни. Однако снизить вероятность развития смертельно-опасной болезни можно, заверила она. По ее словам, вероятность столкнуться с диагнозом «рак» в разы возрастает из-за неправильного питания и образа жизни в целом.

Одним из главных врагов здоровья Ахуньянова назвала ультрапереработанные продукты. «Это все, что продается в пачках: колбасы, сосиски, печенья, конфеты, сладкие газировки, растворимый кофе. Сейчас 80 процентов еды из пачки, а 20 — натуральной, а должно быть наоборот. Если вы уберете ультрапереработанную еду, то вы себя сильно застрахуете от рака», — отметила врач.

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В число продуктов, которые могут быть провокаторами развития онкологических заболеваний она также включила красное мясо и магазинные колбасы и бекон.

Ахуньянова добавила, что риск развития рака также увеличивается при ожирении. По ее словам, с избыточным весом могут быть связаны 13 видов онкологических заболеваний.

Ранее онколог Кэрол Сикора рассказал, что все чаще рак желчного пузыря диагностируют у людей в возрасте до 50 лет. Поэтому он призвал молодых людей употреблять много фруктов и овощей, а также регулярно заниматься спортом, чтобы избежать ожирения и минимизировать риски для здоровья.

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