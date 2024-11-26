Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:23, 26 ноября 2024Забота о себе

Врач дал совет находящимся в зоне риска агрессивного рака людям

Mail Online: рак желчного пузыря все чаще встречается у молодых людей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: leonie wise / Unsplash

Онколог Кэрол Сикора рассказал, что агрессивный рак желчного пузыря все чаще встречается у людей молодого и среднего возраста. В комментарии Mail Online доктор дал советы людям, находящимся в зоне риска развития болезни.

По словам врача, причина появления рака у людей в возрасте до 50 лет кроется в современном образе жизни. В частности, загрязнение окружающей среды, употребление алкоголя и нездоровой пищи, ежедневные стрессы оказывают негативное воздействие на микробиом, а это, в свою очередь, может повлиять на риск развития рака, сказал Сикора.

Старший менеджер по анализу онкологических заболеваний Катрина Браун добавила, что на развитие рака влияет также генетика и ожирение. В то же время рост количества случаев выявляемого рака у молодых людей и людей среднего возраста она связала с качественным скринингом.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

Сикора порекомендовал употреблять много фруктов и овощей, а также регулярно заниматься спортом, чтобы избежать ожирения и минимизировать риски для здоровья.

Ранее онколог Елена Смирнова посоветовала есть на ужин несколько продуктов для хорошей работы кишечника утром. В частности, она рекомендовала употреблять перед сном йогурт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Блинкен выразил надежду на поддержку Украины при Трампе

      Известная российская актриса рассказала о делающей уборку в ее квартире матери

      Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии

      Раскрыты детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

      Умер автор культовых голливудских комедий

      ВСУ попытались добить сдавшегося британского наемника

      США заявили о завершении процесса выделения 50 миллиардов долларов Киеву из активов РФ

      В США заявили о влиянии Китая на отношения КНДР с Россией

      Украину предостерегли от нарушения конвенции о противопехотных минах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше