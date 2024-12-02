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09:03, 2 декабря 2024Наука и техника

Выявлена причина загадочного астрофизического явления

The Astrophysical Journal Letters: выявлена причина долгих радиотранзиентов
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Greg Rakozy / Unsplash

Ученые из Центра Кертина и Международного центра радиоастрономических исследований совершили важное астрофизическое открытие, связанное с долгопериодическими радиотранзиентами. Они выявили возможную причину этого редкого явления, которое представляет собой импульсы яркой энергии, исходящие из глубокого космоса. Это открытие было опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Долгопериодические радиотранзиенты, как показали исследователи, излучают радиоволны с необычным периодом, который длится от 30 до 60 секунд и повторяется каждые три часа. Это делает их самыми длиннопериодными радиотранзиентами, которые когда-либо были обнаружены. Точные причины явления оставались загадкой до сих пор.

Исследование было проведено с использованием архива данных, полученных с помощью телескопа MWA (Murchison Widefield Array). Эти данные позволили ученым обнаружить источник импульса, который был зафиксирован среди низкочастотных данных, собранных предшественником радиотелескопа SKAO. Исследователи работали с архивами, охватывающими десятилетнюю историю наблюдений, что позволило более глубоко анализировать возникновение такого явления.

Команда ученых смогла точно локализовать источник радиоволн, обнаружив его в менее загруженной области неба, в созвездии Кормы, на расстоянии около 5000 световых лет от Земли. С помощью телескопа MeerKAT в Южной Африке они определили точное расположение объекта, а дополнительные исследования с обсерватории SOAR в Чили позволили установить спектр звезды, являющейся источником радиоволн.

Как показали данные, объект является звездой с малой массой, карликом M, который находится в двойной системе с белым карликом, звездным ядром умирающей звезды. Вместе эти два объекта генерируют радиоизлучение, которое становится причиной появления долгопериодических радиотранзиентов.

Ученые продолжают работать над уточнением природы двойной системы и выяснением всех деталей, что даст возможность более точно объяснить этот экстремальный астрофизический процесс и его место в общей картине Вселенной.

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