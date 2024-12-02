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18:21, 2 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский послал Россию на три буквы

Зеленский: Россия должна пойти на три буквы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в контексте урегулирования конфликта Россия «должна пойти на три буквы». Фрагмент его выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем публикует в Telegram издание «РБК-Украина».

«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Киев готов пойти на все ради завершения конфликта в 2025 году, но для этого у Украины должна быть сильная переговорная позиция.

В ходе выступления Зеленский также анонсировал перестановки в командовании Вооруженных сил Украины. По его словам, у украинских властей есть конкретные проекты конкретных реформ, которые надо осуществить, чтобы «двигаться быстрее».

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