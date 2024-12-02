Звезда «Интернов» получила тяжелую травму во время спектакля

Актриса Кристина Асмус рассказала, что сломала ногу во время спектакля

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Текст», рассказала о тяжелой травме, полученной во время спектакля. Соответствующая публикация появилась на ее странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Асмус, инцидент произошел в театре, прямо по ходу спектакля, в котором она играла одну из главных ролей. Девушка также приложила снимок травмированной ноги.

«Случился ад, позже вам расскажу. А дальше, что происходило на сцене еще два часа, помнят только зрители», — написала актриса. Несмотря на перелом, она не отменила запланированные спектакли и ближайшие мероприятия со своим участием.

В 2023 году Асмус тоже сломала ногу, но во время съемок кинопроекта. Тогда все произошло в Выборге, и артистка решила не прерывать съемки, отработав, по ее словам, все смены с переломом.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус сорвала съемочный процесс крупного проекта у известного режиссера. Все произошло из-за унижений на площадке.