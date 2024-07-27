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14:33, 27 июля 2024Культура

Кристина Асмус сорвала съемки картины известного режиссера

Актриса Асмус сообщила, что сорвала съемки у известного режиссера из-за унижений

Кадр: Георгий За Кадром / YouTube

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что сорвала съемки картины известного режиссера. В этом она призналась в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

«Большой режиссер позволял себе переходить на личность. Ему казалось, что в унижении актриса лучше работает», — рассказала звезда.

Асмус отметила, что на съемочной площадке проекта происходили «отвратительные вещи». Она не стала раскрывать фамилию кинематографиста, но сообщила, что он был в два раза старше ее. Актриса добавила, что с тех пор старается участвовать в проектах, которые создаются «по любви и в удовольствие».

Ранее Асмус показала откровенное фото с отдыха на Бали. 36-летняя звезда фильма «Текст» и сериала «Интерны» снялась у водопада на острове, сопроводив снимок саркастичными хештегами.

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      Мария Рюрикова
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