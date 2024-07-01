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10:46, 1 июля 2024Ценности

Кристина Асмус обнажила грудь на отдыхе

Кристина Асмус

Кристина Асмус . Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха на Бали. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда фильма «Текст» снялась у водопада на острове. Так, артистка позировала по пояс в воде с поднятыми руками, надев черный сетчатый топ в декоративных дырах. Она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В свою очередь, знаменитость снабдила фото саркастичными хештегами, в том числе #МальчикПоплыл, #Старуха, #ВидноЧтоСтрадает, #ЧушпанЧушпаном.

В мае дизайнер по прическам, визажист, стилист певицы Аллы Пугачевой оценил смену имиджа актрисы Кристины Асмус фразой «напилась и подстриглась сама».

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      Карина Черных
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