Стилист оценил новый имидж Кристины Асмус фразой «напилась и подстриглась сама»

Стилист Джордж Ровалс объяснил смену имиджа Кристины Асмус состоянием опьянения

Дизайнер по прическам, визажист, стилист певицы Аллы Пугачевой оценил смену имиджа актрисы Кристины Асмус фразой «напилась и подстриглась сама». Его комментарий публикует The Voice.

Ранее 36-летняя звезда сериала «Интерны» продемонстрировала поклонникам новый образ. Артистка сделала стрижку «под мальчика», снявшись с торчащими в разные стороны короткими прядями.

Ровалс предположил, что, вероятно, Асмус не учла, насколько гармонично будет смотреться ее прическа. Кроме того, эксперт предположил, что актриса могла отрезать волосы сама в состоянии опьянения.

«Такое чувство, что она дома напилась и подстриглась сама. Там не видно линий, не видно градуировки. Просто девочка из пионерлагеря сбежала», — отметил собеседник издания.

Ранее в мае советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров также кардинально сменил имидж.