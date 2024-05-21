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12:41, 21 мая 2024Ценности

Кристина Асмус опубликовала фото после кардинальной смены имиджа

36-летняя актриса Кристина Асмус показала фото после кардинальной смены имиджа

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала фото после кардинальной смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя звезда фильма «Текст» предстала в черном объемном плаще. При этом она продемонстрировала новую стрижку «под мальчика» — короткие взъерошенные волосы оттенка блонд.

В свою очередь, знаменитость объяснила свое преображение в том числе тем, что ранее испортила пряди. «Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. Я в глубоком экстазе. Нравится очень!» — отметила артистка.

Ранее в мае российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев сменил имидж и был раскритикован в сети фразой «стал чушпан».

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      Карина Черных
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