Звезда «Великолепного века» снялся в российском сериале

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит сыграл в российском скетчкоме

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит сыграл главную роль в российском проекте «Я к тебе надолго». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ru».

Сообщается, что сериал стриминг-сервиса «Иви» выйдет в жанре романтического скетчкома, а компанию Озчивиту составила актриса Юлия Калашникова. Сюжет повествует об известном турецком актере, который неожиданно приезжает в гости к россиянке. Известно, что первую из шести серий можно будет посмотреть уже в этом году.

Напомним, летом 2024 года актер приехал в Россию, чтобы принять участие в съемках фильма «Елки 11». Очередная часть новогодней франшизы выйдет в прокат 19 декабря.

Ранее стало известно, что Бурак Озчивит выступит в Государственном Кремлевском дворце. Известный турецкий актер примет участие в концерте «Музыка турецких сериалов».