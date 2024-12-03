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19:05, 3 декабря 2024Силовые структуры

Адвокату Шапиро продлили срок содержания под стражей по уголовному делу

Суд оставил под стражей адвоката Шапиро по делу о мошенничестве до 7 января 2025
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей
Денис Шапиро

Денис Шапиро. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро (известного как Дионисий Золотов), обвиненного в мошенничестве на 110 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Он пробудет в СИЗО до 7 января 2025 года.

По версии следствия, Шапиро получил около 110 миллионов рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела в отношении двух человек. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Другие подробности не раскрываются.

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