Адвокату Шапиро продлили срок содержания под стражей по уголовному делу

Суд оставил под стражей адвоката Шапиро по делу о мошенничестве до 7 января 2025

Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей

Начало событий в новости Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро (известного как Дионисий Золотов), обвиненного в мошенничестве на 110 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Он пробудет в СИЗО до 7 января 2025 года.

По версии следствия, Шапиро получил около 110 миллионов рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела в отношении двух человек. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Другие подробности не раскрываются.