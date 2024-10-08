Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей

В Москве арестован адвокат Шапиро, обвиняемый в мошенничестве на 110 млн рублей

В Москве Замоскворецкий суд арестовал адвоката адвокатской палаты Чеченской республики Дениса Шапиро (известный как Дионисий Золотов) по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании мера пресечения в виде заключения под стражу адвоката Шапиро на срок до 7 декабря. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не привели.

По данным агентства, следствие считает, что Шапиро получил около 110 миллионов рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела в отношении двух человек.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд приговорил к срокам от 9 до 11 лет лишения свободы трех фигурантов резонансного уголовного дела о хищении четырех миллиардов рублей у известного адвоката Дениса Шапиро.