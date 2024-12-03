Россиянам дали советы по подготовке квартиры перед сдачей в аренду

Техэксперт Савельев: перед сдачей в квартире стоит проверить проводку

Перед тем, как сдать квартиру в аренду, хозяину стоит проверить электропроводку. Как подготовить жилплощадь к сдаче, «Секрету фирмы» рассказал руководитель отдела технической экспертизы производителя электрики Daccord Сергей Савельев.

Готовясь к заезду жильцов, эксперт советует убедиться в исправности электрощитка. Также следует проверить, насколько прочно закреплены розетки и выключатели, не нагреваются ли они, не искрят и не дымят ли. О плохом контакте могут также говорить следы ожогов на вилке. Кроме того, на электрических цепях должны стоять устройства дифференциального тока. В старых домах в квартирном щитке рекомендуется устанавливать дополнительное устройство для защиты от повышенного напряжения. Все провода, ведущие к розеточным группам, должны быть изготовлены из меди и иметь сечение от 2,5 миллиметра. Арендодателю нужно учитывать, что автоматические выключатели для розеток должны иметь номинал 16 А. Эти советы особенно важны накануне новогодних праздников, когда в доме будут активно использовать гирлянды и обогреватели.

Помимо этого, перед тем, как запускать арендаторов, нужно проверить сантехнику. Включив воду, вводные краны в квартиру понадобится перекрыть — если вода в унитазе и раковинах подтекает, следует вызвать ремонтника. Вентили советского времени требуется обновить, равно как и резиновые уплотнители.

Савельев также советует проверить на герметичность окна и двери. Детали следует смазать и отрегулировать заранее — это избавит от неожиданных поломок в будущем. На входной двери не помешает поставить второй замок, ключи от которого останутся лишь у собственника. Второй замок в этом случае, по словам специалиста, можно будет оперативно демонтировать или сменить.

Решаться на основательный ремонт в съемной квартире не стоит — хватит и косметического. Покраска стен и замена обоев привлечет больше нанимателей и позволит повысить арендную ставку, обращает внимание Савельев. Интерьер стоит выдерживать в пастельных тонах — такая палитра устроит большинство жильцов. Яркие акценты лучше добавить с помощью текстиля. За счет его обновления, как показывает статистика, можно увеличить ставку на 10-15 процентов.

Состояние квартиры на момент заезда нужно зафиксировать на камеру. Фото- и видеоматериалы разумно прикрепить к акту приема-передачи жилья. Такой документ избавит от лишних споров с жильцами в случае порчи или кражи имущества.

Ранее россиянам, находящимся в поисках жилья, назвали самое выгодное время для аренды. Максимальную скидку на съемную квартиру можно выбить в начале лета. Также ставки гораздо привлекательнее в пору новогодних праздников, в середине января и феврале.