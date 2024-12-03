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22:56, 3 декабря 2024Бывший СССР

Арестович предсказал вымирание украинской нации при одном условии

Арестович: украинская нация вымрет через 150 лет, если систему не изменить
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Арестович

Алексей Арестович . Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире Yotube-канала «Alpha media» предсказал вымирание украинской нации через 150 лет при одном условии. Это произойдет, если система управления в стране не изменится.

По его словам, сложившаяся на Украине структура неспособна к выживанию, она «моральный, управленческий, исторический банкрот» и нуждается в реформации и переосмыслении.

Арестович указал, что бизнес в стране платит «только за то, чтобы его доили», солдаты бессмысленно лишаются жизни в штурмах посадок и в окружениях, куда их приводят командиры. Кроме того, в республике есть люди второго сорта по языковому и религиозному принципу.

Экс-советник считает, что Украина растеряла все, что получила в 1991 году, при обретении независимости, а конфликт лишь усилил эти процессы. «Как наша система вообще собирается выживать? Она нежизнеспособна, она проедает саму себя», — добавил он.

Арестович заключил, что украинскому народу поможет только тотальная замена управленческих механизмов, если он хочет выжить и сохранить государственность.

Ранее бывший советник заявил о бардаке и потере управления в частях Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курской области. По его мнению, группировке ВСУ нужно отступить с территории Курской области. Арестович считает, что украинским бойцам поставили задачу удерживать позиции в российским регионе, несмотря на больше проблемы на «левом фланге».

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