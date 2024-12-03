Бербок назвала членство Украины в НАТО в обмен на территории возможным условием мира

Bloomberg: Бербок назвала членство Украины в НАТО возможным условием мира

Членство Украины в НАТО в обмен на территории может стать одним из условий будущего мирного соглашения с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет агентство Bloomberg.

«Существуют различные элементы мирного соглашения: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы», — отметила дипломат.

Бербок считает, что Украина способна самостоятельно решить, «с какими целями она сядет за стол переговоров». В качестве возможного условия мира глава МИД ФРГ также упомянула урегулирование санкций.

Ранее стало известно, что страны НАТО не успевают открыть координационный центр помощи Украине в срок и не спешат отправлять туда своих военнослужащих.