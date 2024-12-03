Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:49, 3 декабря 2024Мир

Бербок назвала членство Украины в НАТО в обмен на территории возможным условием мира

Bloomberg: Бербок назвала членство Украины в НАТО возможным условием мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Globallookpress.com

Членство Украины в НАТО в обмен на территории может стать одним из условий будущего мирного соглашения с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет агентство Bloomberg.

«Существуют различные элементы мирного соглашения: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы», — отметила дипломат.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
«Это переломный момент» Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
«Это переломный момент»Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
23 февраля 2022

Бербок считает, что Украина способна самостоятельно решить, «с какими целями она сядет за стол переговоров». В качестве возможного условия мира глава МИД ФРГ также упомянула урегулирование санкций.

Ранее стало известно, что страны НАТО не успевают открыть координационный центр помощи Украине в срок и не спешат отправлять туда своих военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал события в Южной Корее

      В США заявили об отсутствии уведомлений о военном положении в Южной Корее

      Байдена проинформировали о военном положении в Южной Корее

      МОК сделал заявление о допуске россиян к турнирам

      В Южной Корее предупредили президента о незаконности его действий

      Киевский писатель озвучил число арестованных по статье о госизмене на Украине

      Звезда с самыми идеальными ягодицами снялась в обнажающем грудь бюстгальтере

      Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

      Жители российского города пожаловались на фекальную Венецию в подвале

      Saxo Bank опубликовал «шокирующие» прогнозы на 2025 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше