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15:00, 3 декабря 2024Мир

НАТО завалила сроки создания координационного центра помощи Украине

Bloomberg: страны НАТО не спешат отправлять персонал в центр помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Страны НАТО не успевают в срок открыть координационный центр помощи Украине и не спешат отправлять туда своих военнослужащих. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает агентство Bloomberg.

«Многие должности все еще остаются незаполненными, поскольку страны не спешат отправлять обещанный персонал», — указали собеседники издания.

Ранее газета The Wall Street Jornal писала, что власти США и Германии выступают против членства Украины в НАТО из-за страха перед эскалацией напряженности в отношениях с Россией.

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