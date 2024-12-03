НАТО завалила сроки создания координационного центра помощи Украине

Bloomberg: страны НАТО не спешат отправлять персонал в центр помощи Украине

Страны НАТО не успевают в срок открыть координационный центр помощи Украине и не спешат отправлять туда своих военнослужащих. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает агентство Bloomberg.

«Многие должности все еще остаются незаполненными, поскольку страны не спешат отправлять обещанный персонал», — указали собеседники издания.

Ранее газета The Wall Street Jornal писала, что власти США и Германии выступают против членства Украины в НАТО из-за страха перед эскалацией напряженности в отношениях с Россией.