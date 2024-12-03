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14:18, 3 декабря 2024Мир

США и Германия выступили против членства Украины в НАТО из-за страха перед Россией

WSJ: США и ФРГ против членства Украины в НАТО из-за страха за отношения с РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

США и Германия выступили против членства Украины в НАТО, из-за страха перед эскалацией напряженности в отношениях с Россией. Об этмо сообщает The Wall Street Jornal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Киев настаивает на получении рекомендации министров иностранных дел стран Североатлантического альянса по приглашению в него Украины.

«Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других городах обеспокоены тем, что приближение Украины к альянсу может обострить противостояние Запада с Москвой», — говорится в материале газеты.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении в Североатлантический альянс. По словам источников агентства, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе нет никаких признаков того, что 32 члена организации пришли к единому мнению по этому вопросу.

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