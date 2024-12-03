В НАТО решили проигнорировать просьбу Украины

Reuters: НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины о приглашении в альянс

НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении в Североатлантический альянс. О таком решении западных стран о просьбе Киева сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам источников агентства, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе нет никаких признаков того, что 32 члена организации пришли к единому мнению по этому вопросу.

«На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдёт завтра, я был бы очень удивлен», — заявил высокопоставленный дипломат альянса.

Ранее Сибига призвал Запад пригласить Киев в альянс в качестве одного из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года. Он заявил, что это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию, а сам факт приглашения якобы позитивно повлияет на динамику конфликта.