Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 3 декабря 2024Мир

В НАТО решили проигнорировать просьбу Украины

Reuters: НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины о приглашении в альянс
Семен Александров (редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

НАТО проигнорирует призыв главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении в Североатлантический альянс. О таком решении западных стран о просьбе Киева сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам источников агентства, на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе нет никаких признаков того, что 32 члена организации пришли к единому мнению по этому вопросу.

«На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдёт завтра, я был бы очень удивлен», — заявил высокопоставленный дипломат альянса.

Ранее Сибига призвал Запад пригласить Киев в альянс в качестве одного из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года. Он заявил, что это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию, а сам факт приглашения якобы позитивно повлияет на динамику конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы их всех погасили». Российский танк прорвал оборону ВСУ с поврежденной башней. Как ему это удалось?

      Заработал последний участок российско-китайского газопровода

      В России мигранта отправили в тюрьму за финансирование сирийских террористов

      В Китае начали блокировать платежи банков из нового санкционного списка

      Лучшего классного руководителя России обвинили в избиении десятилетней девочки

      На Украине обвинили Шольца во лжи после его послания Путину

      В Ровенской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Отцу четырех насмерть отравившихся в Красноярском крае детей избрали меру пресечения

      В НАТО решили проигнорировать просьбу Украины

      Трамп пригрозил ХАМАС адской расплатой из-за заложников в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше