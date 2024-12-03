Британский премьер призвал к переговорам для прекращения конфликта на Украине

Стармер: для прекращения конфликта на Украине нужны мирные переговоры

Для прекращения конфликта на Украине нужны мирные переговоры, для чего Лондон должен продолжать вооружать Киев, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет ТАСС.

Он упомянул переговоры в контексте завершения военных действий. «Мы обязаны продолжать поддерживать Украину и делать все, что потребуется, чтобы поддержать ее самооборону так долго, сколько потребуется», — призвал он.

По мнению политика, Украине нужно достичь сильной позиции на переговорах.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине достиг критической фазы. По его словам, ситуация требует от стран-участниц НАТО укреплять собственную оборону. Он добавил, что Европе необходимо делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны.