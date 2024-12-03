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10:40, 3 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили об атаках мошенников под видом инвестиционных консультантов

ВТБ: мошенники в РФ стали копировать реальные инвестиционные организации
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники стали копировать реальные инвестиционные организации. О появлении трех мошеннических схем предупредили россиян в банке ВТБ, сообщает ТАСС.

Одна из мошеннических схем связана с запуском сайтов и приложений, копирующих известные финансовые организации . Злоумышленники под видом консультантов предлагают потенциальным клиентам открыть инвестиционный счет и обещают нереально высокие доходы. С помощью поддельных фото с высокими показателями они добиваются доверия пострадавших, мотивируя их совершать новые трансакции и вкладывать еще больше денег.

Вторая схема атаки рассчитана на тех, кто уже попадался на удочку мошенников. Потенциальным жертвам представляются сотрудниками государственных органов или юридических фирм и обещают помочь вернуть утраченные средства за предоплату. Третья схема позволяет под предлогом установки «аналитического софта» или помощи в инвестициях установить на телефон пострадавшего программы для удаленного доступа.

«Такие схемы могут длиться месяцами, нанося жертве значительный финансовый ущерб. Важно помнить, что гарантия подобного "сверхдохода" — главный признак мошенничества. Прежде чем вкладывать деньги, проверяйте лицензии компании и не следуйте указаниям незнакомцев, будь то перевод средств или установка неизвестных приложений», — пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что россияне могут столкнуться с мошенниками при попытке рефинансирования кредитов. Сейчас на рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, а после исчезают с предоплатой или предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов, пояснил депутат.

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