Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:03, 3 декабря 2024Культура

Люся Чеботина заявила о планах выйти замуж в 2025 году

Певица Люся Чеботина заявила, что планирует выйти замуж в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская певица Люся Чеботина поделилась планами на 2025 год. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, в новом году она планирует выйти замуж и родить ребенка. «Хочется как-то поднажать. Хочется троих-четверых [детей] — но там уже, как бог даст. Хочется первого пацана», — сказала она в эфире шоу «Утро.ТНТ».

Исполнительница отметила, что у нее уже есть претенденты на роль отца будущего ребенка, ей осталось только выбрать самого подходящего из «большой очереди».

Ранее певица Ольга Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая вакцина против ВИЧ показала эффективность в 99 процентах случаев. Неужели мир сможет победить страшный вирус?

      Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

      Россиянка решила поставить Путина в известность о годовой яме во дворе

      Раскрыты подробности о воспитателе задохнувшегося на горке в Нижнем Новгороде детсадовца

      Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Египте

      Потолок туалета рухнул на трех школьниц в российском регионе

      Верховная Рада вызвала министра обороны Украины из-за бракованных мин

      В Петербурге коммунальщики выставили блокаднице несуществующий долг за ЖКУ

      В российском регионе некоторым бойцам СВО увеличили размер выплат

      Подаренный Путиным кот Мир умер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше