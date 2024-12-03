Люся Чеботина заявила о планах выйти замуж в 2025 году

Российская певица Люся Чеботина поделилась планами на 2025 год. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, в новом году она планирует выйти замуж и родить ребенка. «Хочется как-то поднажать. Хочется троих-четверых [детей] — но там уже, как бог даст. Хочется первого пацана», — сказала она в эфире шоу «Утро.ТНТ».
Исполнительница отметила, что у нее уже есть претенденты на роль отца будущего ребенка, ей осталось только выбрать самого подходящего из «большой очереди».
Ранее певица Ольга Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году.