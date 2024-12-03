Акции компаний крупнейшей экономики Европы взлетели до максимума

Основной немецкий фондовый индекс DAX превысил рекордные 20 тысяч пунктов

В ходе торгов во вторник, 3 декабря, основной немецкий фондовый индекс DAX поднялся до рекордных в истории значений, превысив 20 тысяч пунктов. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.

Фондовые индексы других крупнейших экономик Европы также растут. Британский FTSE 100 поднялся на 0,4 процента, французский CAC 40 — на 0,7 процента. Однако их значения далеки от максимумов.

С начала года, несмотря на многочисленные проблемы в немецкой экономике, DAX 40 вырос почти на 19 процентов, что свидетельствует о вере инвесторов в потенциал компаний. При этом серьезной проблемой экономики Германии остается тяжелое положение автомобильной отрасли, одной из важнейших в стране.

В частности, с трудностями столкнулся концерн Volkswagen, руководство которого намерено либо закрыть часть предприятий, либо урезать зарплаты сотрудникам. Накануне, 2 декабря, рабочие заводов провели двухчасовую предупредительную забастовку перед переговорами с участием профсоюза, которые пройдут 9-го числа.

Российский фондовый рынок во вторник вернулся к падению после коррекции с середины прошлой недели. На минимуме индекс Мосбиржи доходил до 2550 пунктов.