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17:06, 1 декабря 2024Экономика

Рабочие Volkswagen в Германии объявили о начале забастовки

Профсоюз объявил о начале забастовки рабочих Volkswagen в Германии со 2 декабря
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Victoria Waldersee / Reuters

Сотрудники автомобильного концерна Volkswagen в Германии в понедельник, 2 декабря, начнут предупредительную забастовку, протестуя против сокращения в стране рабочих мест. Об этом рассказал представитель промышленного профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грегер, сообщает ТАСС.

Стачка пройдет сразу на всех предприятиях компании. Других подробностей Грегер не сообщил. Несмотря на то что срок действия договоренности между сотрудниками и концерном истек в ночь на воскресенье, 1 декабря остановки работы не предвидится.

Руководство Volkswagen готовится к забастовкам со 2 декабря и старается предпринять все возможное, чтобы свести к минимуму их воздействие на клиентов, партнеров и промышленные предприятия. Для этого, как указал представитель автопроизводителя в Вольфсбурге, были предприняты меры по обеспечению экстренных поставок.

Очередной раунд переговоров между профсоюзом и руководством компании состоится 9 декабря. В конце октября компания предлагала понизить заработную плату на 10 процентов. До этого, как утверждали СМИ, глава производственного совета Volkswagen Даниэл Кавалло предупреждал о планах закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников при общем числе рабочих 120 тысяч человек.

По оценкам автопроизводителя, реструктуризация остается единственной возможностью сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Правительство Германии настроено на сохранение рабочих мест. По итогам третьего квартала 2024 года операционная прибыль Volkswagen снизилась на 42 процента, или до 2,86 миллиарда евро.

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