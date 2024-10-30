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11:54, 30 октября 2024Экономика

Прибыль немецкого автогиганта обвалилась

Bloomberg: операционная прибыль Volkswagen снизилась на 42 процента

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В III квартале 2024 года операционная прибыль Volkswagen снизилась на 42 процента, или до 2,86 миллиарда евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, основной бренд VW, на который придется большая часть сокращений, за первые девять месяцев года получил операционную маржу всего в 2,1 процента.

Такие результаты еще сильнее убеждают руководство Volkswagen в необходимости принятия радикальных мер: ликвидации трех заводов и увольнении тысяч рабочих, с чем категорически не согласны местные профсоюзы. Кроме того, компания собралась сократить заработную плату почти 140 тысячам рабочих на десять процентов. Есть мнение, что это усугубит проблемы крупнейшей экономики Европы. По мнению аналитика Bloomberg Intelligence Майкла Дина, закрытие заводов даст немецкому автогиганту возможность сэкономить 2,5 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что в Германии началась массовая забастовка работников металлургической и электротехнической промышленности. Причиной стали планы автоконцернов закрыть заводы и сократить десятки рабочих мест. Кроме того, сотрудники этих компаний требуют повышения заработных плат.

Одной из причин глубокого кризиса Volkswagen стало падение интереса местных потребителей к электромобилям. Кроме того, сказалась конкуренция со стороны китайских производителей.

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      Кирилл Луцюк
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