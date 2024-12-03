Детям с плохими оценками устроили «линейку позора» в российской школе

V1.ru: в Волгограде детей с плохими оценками унижали на линейке в школе №48

В Ворошиловском районе Волгограда детям с плохими оценками устроили «линейку позора» в школе №48 — учеников унижали при учителях и одноклассниках, руководство учебного учреждения было в курсе ситуации. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Родители были возмущены случившимся. По словам россиян, школьников с низкой успеваемостью поименно вызывали на сцену, где стыдили перед всеми собравшимися.

Взрослые написали коллективное обращение директору учебного заведения, требуя прекратить жестокие меры воспитания детей. Руководство, в свою очередь, публичные унижения учеников отрицает.

Очевидцы отметили, что одной девочке на сцене стало плохо, у нее случилась паническая атака.

Директор школы Татьяна Чернышева заверила, что детей с плохой успеваемостью на линейке только пожурили, без каких-либо оскорблений.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сократить количество уроков в российских школах.