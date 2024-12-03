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20:18, 3 декабря 2024Силовые структуры

Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении многомиллионных взяток

Два топ-менеджера РЖД стали фигурантами дела о получении взяток на 105 млн руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Двух топ-менеджеров «Российских железных дорог» (РЖД) обвинили в получении взяток путем мошенничества в размере 105 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о заместителях начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании — Олеге Кириллове и Алексее Савченко. Им обоим предъявлено обвинено по части 6 статьи 290 («Получение взяток в особо крупном размере») УК РФ.

Сейчас Кириллов и Савченко находятся под домашним арестом.

По данным агентства, кроме них обвиняемыми по делу проходят начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и замдиректора по экономике и финансам управления Денис Стрельцов. Кроме того, обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву — показания против него дал Кириллов.

Сам Каменев уже находится под стражей. Слушания по уголовному делу проходят в закрытом режиме.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес приговор троим бывшим топ-менеджерам предприятий, входящих в структуру корпорации «Ростех».

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