Экс-депутат Рады рассказал о возможном месте переговоров по Украине

Экс-депутат Рады Олейник: мирные переговоры по Украине могут пройти в Будапеште

Будапешт может стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине, потому как венгерский премьер-министр Виктор Орбан лучше других лидеров разбирается в вопросе. Об этом заявил член движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

По его словам, Орбан в хороших отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Экс-нардеп добавил, Трамп верит Орбану, потому что тот на Украине «видит этот нацизм и чувствует на своей, так сказать, стране». Он также добавил, что текущее председательство Венгрии в Евросоюзе повышает авторитет Орбана.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на то, что эти переговоры помогут установлению мира на Украине. Он добавил, что в отношении ситуации вокруг Украины принято много опасных и безответственных решений, что создает угрозу и для его государства.

