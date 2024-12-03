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15:02, 3 декабря 2024Россия

Фрагмент ракеты длиной 23 метра обнаружили в российском регионе

В Якутии нашли фрагмент ракеты длиной 23 метра
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: официальный Telegram-канал Службы спасения Республики Саха (Якутия)

В Якутии нашли фрагмент ракеты. Об этом сообщает региональная служба спасения в Telegram и публикует фотографии находки.

Металлическую конструкцию длиной 23 метра и весом 3,5 тонны заметили в поле в Вилюйском районе республики. Сотрудники экстренных служб взяли необходимые пробы — вероятно, для оценки опасности, которую могут представлять найденные фрагменты.

Находку в службе спасения идентифицировали как центральный блок топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1а». В ноябре две ракеты с такой силовой установкой были запущены с космодрома Восточный.

В конце ноября жителей четырех районов Якутии предупредили об опасности падения фрагментов ракеты «Союз-2-1а».

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