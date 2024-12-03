Глава СПЧ одним словом оценил свою работу с правами человека в Чечне

Глава СПЧ Фадеев высказался о ситуации с правами человека в Чечне

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев описал свою работу с правами человека в Чечне. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Свою работу с правами человека в северокавказской республике Фадеев оценил одним словом: «Никак».

По словам главы СПЧ, у него нет ресурсов для работы в Чечне. Однако руководство республики приглашает его приехать, подчеркнул он. «На днях меня пригласил муфтий Чечни, на это приглашение я, скорей всего, откликнусь», — добавил он.

В начале года появились сведения о возможной судьбе 26-летней чеченки Седы Сулеймановой, которую вывезли из Санкт-Петербурга, после чего связь с нею прервалась. Тогда Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждал, что девушку могли вывезти родственники и расправиться с ней.