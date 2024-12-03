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11:20, 3 декабря 2024Россия

Глава СПЧ оценил избиение человека сыном Кадырова словами «не надо было провоцировать»

Глава СПЧ Фадеев об избиении Журавеля в Чечне: не надо было провоцировать
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев . Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев оценил избиение сжегшего Коран Никиты Журавеля 16-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым словами «не надо было провоцировать». Такую оценку приводит РБК.

Он отметил, что в Чечне острее восприняли известие о надругательстве над святыней. Фадеев допустил, что если бы кто-то стал сжигать Евангелие в центре Москвы, то народ бы отреагировал. «Тоже был бы шанс получить от кого-нибудь по морде», — отметил глава СПЧ.

Журналист в ответ отметил, что «получить по морде — несколько другое». Тогда Фадеев пояснил, что Журавель, как выяснили следователи, работал на Украину.

До этого сообщалось, что житель Волгограда Никита Журавель получил 14 лет колонии за госизмену и сожжение Корана.

Во время заседания суда свою вину фигурант признал.

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